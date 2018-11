Leserbrief Von Heiligenverehrung und Ablässen Als nähme Otmar selber am Jubiläum teil, Ausgabe vom 21. November. Hans Rickenbach, St.Gallen

Ja, Herr Gehrer, da gibt es wirklich eigenartige «religiöse Zufälle»: Da wurde durch Papst Franziskus ausgerechnet am Vorabend des Reformationsjubiläums ein ausserordentliches Heiliges Jahr aus­gerufen und auch in der Kathedrale von St.Gallen wie im Petersdom eine Heilige Pforte eröffnet: Wer da ein und aus ging und ein paar Gebete murmelte, konnte so einen Ablass seiner Sünden erkaufen.

Und jetzt, am Ende der Reformationsfeierlichkeiten, sollen zur Feierlichkeit der Klostergründung ein paar Knochen von Gallus und Otmar aus Prag nach St.Gallen zurückgebracht werden und so für einen ganz speziellen religiösen Event garantieren. Damit wäre auch im Bistum St.Gallen wieder bis heute der Umklammerung der Reformation durch die katholische Gegenreformation Nachachtung verschafft: Päpstliches Heiliges Jahr mit Heiligen Pforten für Ablässe, Heiligenverehrung von abgesägten Schädelknochen, die in katholischen Landen herumgehandelt werden... Leben wir eigentlich in St.Gallen in vorreformatorischen Zeiten?