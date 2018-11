Leserbrief «Viele Eurobürger beneiden uns» Leserbrief zur Selbstbestimmungs-Initiative vom 25. November. Eduard Haller, St.Gallen

Zur regen Diskussion gehören vielleicht auch Stimmen aus der Diskussion vergangener Geschichte. So hat in Frankreich vor über 200 Jahren der (eine Revolution begründende) Abbé Sieyès gesagt: «Eine Nation ist eine Gesellschaft, die unter einem gemeinschaftlichen Gesetz lebt und durch ein und dieselbe gesetzgebende Versammlung vertreten wird.»

So weit so gut; aber die ungeheuren Blutopfer der französischen Revolution waren die Folge. Es geht in heutiger Diskussion wie damals um ein gültiges Menschenbild. Das war in Europa immer noch eines auf humanistisch-christlicher Basis. Davon kann heute kaum mehr die Rede sein. Aufklärerisches Denken, das zugleich ideologisch verseucht ist, zieht sich durch widersprüchliche politische Entscheide. Denn in der Tat, weil eben alle verschieden sind, können «gleiche Rechte für alle» auch sehr ungerecht sein.

De Gaulle prägte das mir einleuchtendste Wort von einem «Europa der Vaterländer»! Die Schweiz ist eine demokratische schwer erkämpfte Willensnation. Viele Eurobürger beneiden uns begründeterweise. «Menschenrechte für alle» können nur schmiegsam gerecht sein in einer Gesellschaft, die sich als Nation versteht. Eine solche ist die Schweiz. Gott sei Dank.