Leserbrief Verbot von Ferien im Ausland Daniel Borner, Weinfelden

Ich fordere ein Verbot von Auslandferien für alle Einwohner der Schweiz! Die Schweiz bietet ein breites touristisches Angebot, das alle Grundbedürfnisse deckt. Ferien in der Schweiz sind nachhaltiger und ökologischer. Die Tourismuswirtschaft mit ihren 400 000 Beschäftigten in Tourismus, Hotellerie und Gastronomie in der Schweiz ist zu schützen! Der Staat hat die Ausreise von Einwohnern zu kontrollieren! Nicht erschrecken, liebe Bürger.

Spass beiseite, es ist noch alles in Ordnung mit mir. Aber genau so krass sind die Forderungen der links-grünen Initianten der beiden Agrarinitiativen: Bevormundung der Bevölkerung, staatliche Kontrolle unseres Speiseplans und Beschränkung auf das nationale Lebensmittelangebot!

Wenn es nach deren Ansicht geht, sollen Sie in Zukunft nur noch essen, was der Staat erlaubt, und die Agrarwirtschaft wird staatlich gelenkt und gefördert und damit zur ineffizienten Planwirtschaft – und das ist kein Spass. Sagen Sie deshalb am 23. September zweimal Nein gegen Ihre Bevormundung, Nein zu mehr Staat, Nein zu mehr Bürokratie und mehr Kontrollen!