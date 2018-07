Leserbrief Unzufrieden mit Wortwahl Wegweisung von Eritreern wird einfacher Dagmar Inderwildi, Goldach

Diese Überschrift scheint mir ein weiteres Beispiel dafür, wie sorglos, ja fahrlässig die Redaktion des «Tagblatts» mit seiner Wortwahl umgeht. Hoffentlich ist es nur die Wortwahl! Ansonsten drängt sich beim unbefangenen Lesen das Gefühl auf, dass hier ein Redaktor seiner fremdenfeindlichen Tendenz freudigen Ausdruck verleiht darüber, dass das schweizerische Gesetz zum Schutz eritreischer Asylsuchender gelockert wurde. Immerhin erwähnt Michel Burtscher im letzten Abschnitt seines Artikels dazu, dass sich mangels Rücknahmeabkommen praktisch nichts ändern wird. Will also diese Überschrift bewusst irreführen? Will sie das weit verbreitete Vorurteil gegenüber Eritreerinnen und Eritreern bedienen und stärken? – Fest steht: «Einfacher» wird nur die Sprache unserer Zeitung.