Leserbrief Unverständnis über die Umgestaltung in der Stadt Zug «Umgestaltung ist in vollem Gange», «Zuger Zeitung» vom 8. August

Für viel Geld wurden vor Jahren die Neugasse und die Bahnhofstrasse saniert. Mit Chromstahlrändern ausgestattet und einem hellen Belag. Nach und nach mussten die Ablaufschächte angehoben werden, da diese sich mit der Zeit senken. Als Abschluss wurde schwarzer Belag eingebaut. So wie es scheint, sind an der Bahnhofstrasse die Sanierungen der Bushaltestellen abgeschlossen, ausgeführt mit schwarzem Belag.

Dem Betrachter sticht ein riesengrosses Flickwerk in die Augen. Bleibt das so? Wer verantwortet das? Ausserdem hat man bei der damaligen Sanierung alle Bäume entfernt und durch Pflanzenkörbe ersetzt. Soll das schön sein? Die Abfalleimer sind zirka 1 Meter vom Strassenrand entfernt, montiert mit Einfüllöffnung zur Strasse hin... Wenn Busse halten, kommt man kaum dazu etwas reinzuwerfen. Wenn man diese drehen würde, hätte man bis zu 3 Meter Platz, da die gesamte Trottoirbreite über 4 Meter beträgt.

Die Berichterstattung über den oberen Postplatzes hat mich erschüttert. Haben die Verantwortlichen definitiv keinen Sinn für Platzgestaltungen? In anderen Städten baut man lauschige, begrünte Plätze, die zum Sein einladen. In Zug steht immer nur das praktische im Vordergrund. Es gibt genügend Beispiele die das belegen: Bundesplatz, Arenaplatz. Nun soll auch der obere Postplatz nur mit Bänken stillos ausgestattet werden. Da kann man auch gleich die Parkplätze lassen. Es sollen keine Schattenbäume und Sträucher zur Strasse hin als Schalldämmung etc. gepflanzt werden. Ich möchte sehen, wer sich hier irgendwann in der prallen Sonne auf eine Bank auf dem asphaltierten Platz setzt. Bestimmt gibt es gute Platzgestalter, die Ideen liefern. Geld muss ja genügend da sein, denn für Pflästerungen von Strassen (Zeughausgasse und neu Oswaldsgasse) reicht das Geld auch. Als Zuger bin ich sehr enttäuscht, wie unsere Stadt gestaltet respektive verunstaltet wird.

Karl Weber, Zug

Liebe Stadträtin, liebe Stadträte. Ich schliesse mich dem Leserbrief von Peter Silberschmidt vollumfänglich an. Keine Rabatte, keine Bäume, keine Sträucher und wahrscheinlich auch kein Wasser – nur einige Sitzmöglichkeiten! Welch grossartige, fantasievolle Planung! Wenn man das liest, kann man wirklich froh sein, dass die unteren Parkplätze bestehen bleiben, sonst müssten die zwei grossen, schönen Bäume sicher auch noch verschwinden, um einer weiteren Steinwüste Platz zu machen. Warum wurde das Projekt Oberer Postplatz von 2008 nach der Ablehnung des Stadttunnels nicht den neuen Bedingungen angepasst und gründlich überarbeitet? Noch ist es nicht zu spät für eine Kehrtwende. Eine neue, bessere Lösung würde sicher von vielen Bewohnern begrüsst. Auch wenn das Projekt bis Dezember noch nicht fertig ist. Was soll’s! Gut Ding will Weile haben. So träume ich, dass anstelle einer Steinwüste eine kleine Altstadtoase entstehen wird zur Freude von Jung und Alt.

Gerda Wickart, Zug

Qualifizierte und nachhaltige Städteplanung sieht anders aus, besonders weil ja jedermann von Klimawandel spricht. Begrünung ist das Zauberwort (siehe Beispiel Essen in Deutschland). Und Zug pflanzt keine Bäume in der Stadt? Eine weitere Begegnungszone scheint mir grundsätzlich mehr als überflüssig: die meisten Menschen sitzen lieber am See als an einer Strassenkreuzung. Aber weil es ja jetzt sein muss, dann wenigstens mit Bäumen, die Schatten spenden und Hitze regulieren, den Feinstaub des Verkehrs beeinflussen, und den Menschen ein Gefühl von Natur anstatt Betonwüste geben. Von einem Stadtplaner erwarte ich, dass er nicht an den Märlisunntig, sondern an die Menschen der Zukunft denkt.

Marion Russek-Darphin, Steinhausen

Ich bin der gleichen Meinung wie Peter Silberschmidt. Der Zuger Postplatz sollte mit der Natur, sprich Bäume, Hecken oder Blumenbeete und zusätzlich mit einem Brunnen oder sonstiger Wassergestaltung gebaut werden! Verschiedene Sitzgelegenheiten sind ausser Frage! Die Aufwertung des oberen Postplatzes in Zug würde diesen für das Auge und das Gemüt aufwerten und die Stadt mit einer Lungenoase bereichern! Bei der Abstimmung über die Aufhebung des oberen Postplatzes in Zug bin ich persönlich davon ausgegangen, dass dieses Ziel eine Voraussetzung der Umgestaltung sein wird.

Walter Saxer, Zug