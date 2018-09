Leserbrief Ungewohnt, aber keine Bedrohung Leserbriefe zur Abstimmung vom 23. September zum Verhüllungsverbot.

Nein zum Verhüllungsverbot – als Kantonsrat möchte ich so wenige Gesetze wie möglich erlassen. Beim Verhüllungsverbot sehe ich keinen Handlungsbedarf. Wird die Sicherheit bedroht, hat die Polizei heute schon die Mittel, die Identität festzustellen. Jemanden zu zwingen, sich zu verhüllen, ist Nötigung und kann geahndet werden. Soll der religiöse oder gesellschaftliche Frieden bedroht sein, dann sind die wenigen Touristinnen aus dem arabischen Raum und einheimische Konvertitinnen gemeint.

Einer verhüllten Frau zu begegnen, ist gewöhnungsbedürftig, aber keine Bedrohung für den Frieden. Nicht alles, was stört, kann eine Übertretung sein, die bestraft werden soll. Es stimmt, dass wir uns in gewissen islamischen Ländern, aber alles totalitäre Staaten, unterordnen müssen! Wir rühmen unser freiheitliches, demokratisches System, das wir so überlegen finden und glauben, die ganze Welt müsse es zum Vorbild nehmen.

Es passt aber nicht, wenn wir schikanöse Gesetze erlassen, die nur auf Minderheiten abzielen, die uns nicht passen. Die Zeiten, in denen wir je nach Konfession und Region ebenfalls so miteinander umgegangen sind, sind endgültig vorbei.

Am 23. September stimmen wir über den III. Nachtrag zum Übertretungsstrafgesetz ab. Gemäss der knappen Mehrheit des Kantonsrates, die diesem Gesetzesartikel zugestimmt hat, ist das Ziel dieses Verbots «westliches Kulturverständnis» zu wahren. Es gehöre zu unserer Kultur, das Gesicht zu zeigen. Dem stimme ich durchaus zu: Aber mit diesem Gesetz ist unserem Kulturverständnis alles andere als gedient. Es ist höchst fragwürdig, wenn der Staat so tief in die persönlichen Grundrechte eingreift.

Zu meinem Verständnis unserer Kulturwerte gehört, dass die Schweiz ein freiheitliches und liberales Land ist. Darin soll sich jede und jeder so kleiden dürfen, wie er oder sie möchte. Sobald wir damit beginnen, Kleidervorschriften in unser Gesetz zu schreiben, habe ich ernsthafte Zweifel daran, wie frei man denn in der Schweiz wirklich ist. Zudem ist zu beachten, dass das Gesetz nur im Falle einer Gefährdung die Vermummung mit Strafe belegt.

Wir müssen uns unserer wahren Werte besinnen und diese schützen. Stimmen wir deshalb am 23. September für einen freiheitlichen Kanton und somit Nein zum III. Nachtrag zum Übertretungsstrafgesetz.

Der III. Nachtrag zum Übertretungsstrafgesetz – über den wir am 23. September abstimmen – will mit Busse bestrafen, wer sich im öffentlichen Raum das Gesicht verhüllt. Um den Busstatbestand zu erfüllen, muss man aber gleichzeitig die öffentliche Sicherheit oder den religiösen oder gesellschaftlichen Frieden bedrohen.

Ironisch dabei ist der Umstand, dass heute schon (und zum Glück!) die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit strafbar ist – ob man nun verhüllt ist oder nicht. Der Gesetzesartikel bringt uns also gar nichts, nur eine grosse Rechtsunsicherheit für die gesetzvollziehenden Behörden im Einzelfall! Ich lehne diesen sinnlosen III. Nachtrag zum Übertretungsstrafgesetz deshalb am 23. September 2018 klar ab!