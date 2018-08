Leserbrief Unfälle und Folgen Leserbrief: BAZL ohne Rücksicht auf Hinterbliebene, Ausgabe vom 24. August Jeannette Gantenbein, Gossau

Diesen Leserbrief kann ich so nicht unbeantwortet lassen. Auch ich finde es tragisch, was passiert ist, und die Hinterbliebenen haben ein schwere Zeit. Aber wie sieht es mit all den Verkehrstoten täglich auf der Strasse aus? Auch diese Menschen haben Hinterbliebene, und trotzdem wird kein Auto stehen gelassen. Zählen für den Leserbriefschreiber nur Flugtote? Oder sitzen Sie wirklich auch in kein anderes Verkehrsmittel, wo es Unfälle gegeben hat und weiterhin geben wird?