Leserbrief Und der Ehrgeiz? Heidi Meichtry-Moser, Münchwilen

Am 5. Dezember sind Bundesratswahlen. Kandidaten und Kandidatinnen werden genannt und vorgestellt, einige sagen Ja, andere Nein. Was mir immer wieder auffällt bei gewillten Kandidat/-innen: Sie betonen stets, dass sie sich der Partei und dem Volk zur Verfügung stellen wollen, diesen Dienst am Land auf sich nehmen wollen. Weshalb sprechen sie nie von ihrem Ehrgeiz, dieses Amt erobern zu wollen?