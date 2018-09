Leserbrief Überflüssig oder unerlässlich? Leserbriefe zur Abstimmung vom 23. September über das Verhüllungsverbot

Es ist verständlich, dass viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sich mehr Sicherheit versprechen mit einem sogenannten Verhüllungsverbot. Es ist aber schwer zu glauben, dass viele nicht einmal wissen, dass es im Übertretungsstrafgesetz des Kantons St.Gallen bereits ein Vermummungsverbot gibt. (Art. 12bis*, Vermummungsverbot, 1 «Wer sich bei bewilligungspflichtigen Versammlungen oder Kundgebungen oder im Umfeld von Sport- und sonstigen Veranstaltungen unkenntlich macht, wird mit Busse bestraft»).

Ein Terrorist wird kaum in einer Burka daherkommen, das ist viel zu auffällig. Und ein Krimineller, der beabsichtigt, eine Bank zu überfallen, wird eh auf ein Verhüllungsverbot pfeifen. Lasst euch mit dem klingenden Wort «Verhüllungsverbot» keine leeren Versprechungen vorgaukeln und bleibt besonnen, sagt Nein zu einer lächerlichen Symbolpolitik!

Niemand soll eine Burka tragen müssen. Damit bin ich völlig einverstanden, aber das ist bereits heute so. Schon lange gibt es den Straftatbestand der Nötigung. Ein Burkaverbot ändert an den oftmals problematischen Machtverhältnissen in den Familien nichts. Stattdessen braucht es mehr Anstrengungen, dass sich Frauen Hilfe holen, wenn sie Zwang ausgesetzt sind.

Wieso vermummen sich Leute in einer freiheitlichen Gesellschaft? Weil sie etwas zu verstecken haben! In einem offenen und modernen Land wie der Schweiz muss sich niemand freiwillig vermummen. Dieses rückständige Benehmen, sich sein Gesicht zu vermummen, gehört nicht in eine moderne, offene, ehrliche und freiheitliche Gesellschaft. Ob politisch (Demonstrationen) oder im Sport (Fussball- Krawallspiele) oder religiös (Verschleierung), jede Person soll in einer offenen und ehrlichen Schweiz ihr Gesicht und ihre wahren Absichten dem Gegenüber zeigen und Verantwortung übernehmen.

Wo bleibt der Respekt zum Gegenüber, wenn sich Leute verstecken und vermummen? Stehen wir für unsere freiheitlichen Grundrechte, Sitten und Sittlichkeit ein und lassen uns nicht von rückständiger Toleranz leiten. Wer nichts zu verbergen oder verstecken hat, soll sich in einem freiheitlichen und liberalen Land offen mit seinem Gesicht zeigen und Verantwortung übernehmen. Vermummung hat überhaupt gar nichts mit freiheitlichem Denken zu tun. Sich zu vermummen, ist kein Völkerrecht. Leben wir unsere Freiheit offen und ehrlich und lassen uns nicht mit einer Vermummung einschränken.

Die Fakten zum Burkaverbot, Ausgabe vom 24. August Nicht wir im Westen, sondern die arabische Welt sollte endlich die Burka in die Wüste schicken.