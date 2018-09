Leserbrief Über Fleischkonsum friedlich debattieren Du bist, was du isst, Ausgabe vom 4. September

Dass in Metzgereien randaliert wird, ist nicht der richtige Weg. Gewalt lehnen wir ab. Die Aussage von Christine Brombach, Professorin und Ernährungsexpertin, finden wir mit dem heutigen Wissen höchst erstaunlich! Die vegane Ernährung ist für die Gesundheit, die Umwelt, die Tiere und das Klima sehr empfehlenswert.

Wie es der Artikel – leider nur in den letzten Zeilen – beschreibt, ist die Fleischherstellung eine extreme Belastung für die Umwelt. Es ist an der Zeit, umzudenken und neue Wege zu gehen.

Ich frage mich ernsthaft, was sich unsere Metzger noch alles gefallen lassen müssen. Wenn Vegetarier meinen, mit gewalttätigen Aktionen den Fleischesser dazu zu bringen, sich zum Vegetarier zu bekehren, ist einiges verkehrt gelaufen in unserer Gesellschaft. Geht es nicht darum, in einem friedlichen Dialog auf eventuelle Missstände bei der Fleischverarbeitung hinzuweisen? Die Kontrollen der Fleischbetriebe in der Schweiz sind sehr hoch.

Die Schweizer Metzger machen eine sehr gute Arbeit. Vielen Dank dafür. Ich frage mich, ob es von der WHO angebracht ist, uns zu sagen, wie viel Fleisch wir im Jahr essen sollen. Kann nicht jeder selber entscheiden, wie viel Fleisch er ist und/oder ob er sich vegetarisch ernähren will? Wäre es nicht angebracht, dem Schweizer Metzger zu vertrauen, anstatt ausländisches Fleisch auf den Grill zu hauen? Es gelte das Motto: Jeder esse still, was er will.