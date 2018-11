Leserbrief Über das Vorrecht nicht bewusst Leserbrief zur Selbstbestimmungs-Initiative vom 25. November. Harry Fröse, Schachen bei Reute

Als Schweizer Bürger mit deutschen Wurzeln musste ich ganz persönlich erleben, wie die Politik von oben über den einzelnen Bürger drüber hinweg entscheidet, mit fatalen Folgen. Mit Bedauern muss ich zur Kenntnis nehmen, dass sich viele stimmberechtigte Bürger dieses Landes über das Vorrecht zur Selbstbestimmung leider überhaupt nicht bewusst sind.

Im Ausland werden wir über die direkte Demokratie beneidet, und hier in der Schweiz wird sie von vielen Politikern und Bürgern bekämpft. Ich möchte jeden Stimmberechtigten von Herzen ermutigen das Recht auf Selbstbestimmung am 25. November wahrzunehmen, und mit Ja zur Selbstbestimmung abzustimmen, damit in der Schweiz künftig wieder eigenes Recht Vorrang hat.