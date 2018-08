Leserbrief Transport-Wahnsinn ohne Ende Ein Leserbrief zu Transporten

Haben Sie sich auch schon gefragt, was auf unseren Strassen, in der Luft und über die Weltmeere alles transportiert wird? Drei ganz absurde Antworten liefert der Verein Alpeninitiative, der jährlich den Teufelsstein für die unnötigsten Transporte vergibt. Da sind einmal die SBB, die in der Europaallee in Zürich die Fassade mit Steinen aus Deutschland baute, die in China verarbeitet und vormontiert wurden. Gesamtdistanz über 43000 Kilometer, 20-mal mehr CO2-Ausstoss als bei Steinen aus der Schweiz.

Oder die Landi – sie verkauft Brennholz aus Osteuropa, obwohl in unseren Wäldern genügend Holz zur Verfügung steht. Gesamtdistanz für die Holzscheite – über 1500 Kilometer. Sie sind damit immer noch billiger als Brennholz aus Schweizer Wäldern; den Preis zahlen die Lastwagenchauffeure mit ihren stressigen Arbeitsbedingungen und die Umwelt mit einer hohen CO2-Belastung.

Drittes Beispiel, der Branchenverband Proviande. Die Schweinedärme der vier grössten Schlachthöfe für unsere Würste und Landjäger werden nach China verschifft; dort werden sie zu Wursthüllen verarbeitet und in auf 6 Grad heruntergekühlten Containern wieder zurücktransportiert. Weil es billiger ist, als hier eine Verarbeitung mit Schweizer Löhnen aufzubauen.

Ich verlange, dass auf den Produkten zusätzlich zu den Inhaltsangaben auch die Transportwege und der CO2-Ausstoss aufgeführt werden. Nur so kann ich mich als Konsumentin richtig für Arbeitsplätze in der Schweiz und für die Umwelt entscheiden.

Esther Haas, Kantonsrätin ALG, Cham