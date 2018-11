Leserbrief Tempo 45 auf Velowegen ist Realität VCS fordert Tempo 30 auf Velowegen, Ausgabe vom 5. November. Andreas Betschart, Bichelsee-Balterswil

Nun ist also von offizieller Seite bestätigt, was Vielfahrer längst wissen, nämlich dass Velowege oft gefährlicher sind als die Strasse. Nun soll legal werden, was schon längst praktiziert wird: Das Fahren auf der Strasse, obwohl ein Veloweg vorhanden ist.

Radwege – meist im Gegenverkehr – sind beliebt, weil man von den Autos getrennt fahren kann. Diese Sicherheit ist aber oft nur gefühlt. Radwege sind meist auch Gehwege und bekanntlich gibt es auch nicht den Velofahrer. Es gibt schnelle und langsame. Es gibt auch Radwege, die falsch gebaut sind. Radwege mit Gegenverkehr und Steigungen respektive Gefälle sind sehr gefährlich.

Talwärts Fahrende erreichen oft auch ohne Motor 45 km/h und mehr. Viele benutzen hier zur Verhinderung von Kollisionen mit bergwärts Fahrenden die Strasse. Einige Beispiele; Radweg durch Hüttlingen: Entgegen dem Verkehr fährt man hier auf dem Innerorts-Rad- und Gehweg Richtung Frauenfeld mit 40. Das Gefährlichste, was man den Velofahrern anbieten kann. Radweg Weiningen–Frauenfeld: Hier erreicht ein entgegen dem Verkehr talwärts fahrender Velofahrer ohne weiteres 50 km/h und gefährdet so bergwärts Fahrende. Viele Velofahrer fahren hier auf der Strasse und können problemlos mit den Autos mithalten.

Radweg Gerlikon–Frauenfeld: Dieser schiesst den Vogel ab: Bergab sind stellenweise 16 Prozent Gefälle angesagt. So würde man mit hoher Geschwindigkeit Velofahrer kreuzen, die sich mit Wiegetritt und Schlangenlinie die 16 Prozent bergauf kämpfen. Auch hier fährt man bergab am sichersten auf der Strasse und hat zudem eine schöne Abfahrt ohne viel Autoverkehr. Ein Tempolimit auf Velowegen ist kaum durchsetzbar (Identifizierung, fehlender Tacho). Es würde aber durchaus Sinn machen, die Benutzungspflicht zumindest stellenweise aufzuheben zu Gunsten der Sicherheit, so lange wir mit so gravierenden Schwachstellen leben müssen.