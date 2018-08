Leserbrief Baar: «SVP will weiter in der Verantwortung stehen» Leserbrief zu den Gemeinderatswahlen in Baar

Die SVP Baar hat in den letzten Jahren aktiv und konstruktiv zur Weiterentwicklung unserer Gemeinde beigetragen. Dabei spricht sie auch mal Probleme an, um die sich andere Parteien «drücken» oder andere Haltungen dazu einnehmen. Ich denke da beispielsweise an die vom Kanton forcierte Asylsiedlung Obermühle.

Um die künftigen politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Gemeinde angehen und lösen zu können, ist es wichtig, dass diese in einem Gremium überparteilich diskutiert werden. Die SVP will und kann hier einen Beitrag zu einem konstruktiven Miteinander leisten.

Die langjährige Tätigkeit des abtretenden Finanzchefs Hans Steinmann sowie die seriöse Arbeit der beiden SVP-Regierungsräte Tännler und Schleiss stehen für dieses Verantwortungsbewusstsein. Die SVP will in Baar weiter in der Verantwortung stehen, auch nach dem Rücktritt von Hans Steinmann. Geben wir ihr die Möglichkeit dazu und wählen die SVP-Kandidaten Oliver Wandfluh und Max Colpi am 7. Oktober in den Gemeinderat.

Beide werden sich mit Herzblut und viel Engagement für ein lebenswertes und attraktives Baar einsetzen. Es muss in der kleinsten politischen Einheit beginnen, was sich nachher bis zur Landesregierung weiterentwickeln soll, nämlich das Beharren auf Eigenständigkeit und Selbstbestimmung. Den Kräften, die uns dem Joch der zerbröckelnden EU unterwerfen wollen, ist dringend eine Absage zu erteilen.

Erich Züllig, Baar