Leserbrief SVP-Initiativen umbenennen hat System Lasst euch nicht provozieren!, Ausgabe vom 6. Oktober. Peter & Uschi Grünig, Hundwil

Eine Richtigstellung ist nötig, denn die Umbenennung von SVP-Initiativen und Desinformation hat System! So wurde zum Beispiel die Volksinitiative gegen Masseneinwanderung umgetauft in «Abschottungs-Initiative». Voraussichtlich 2019 wird über das Verhüllungsverbot auf eidgenössischer Ebene abgestimmt. Auch diese Initiative wurde subito umbenannt in «Burka-Verbots-Initiative».

Die 66,6 Prozent der Stimmbürger und Stimmbürgerinnen von St.Gallen haben es klar erkannt: Das Verhüllungsverbot muss ins Gesetz, damit die Polizei die linken Chaoten und Fussball-Rowdies erkennen und der gerechten Strafe zuführen kann. Niemand stört sich an verschleierten Frauen, doch seien folgende Bedenken erlaubt: Wer weiss denn, ob sich hinter der Burka- oder Nikab-Dame – zum Beispiel in einem Einkaufszentrum – nicht ein Mann mit bösen Absichten (Messer, Bombengürtel zum Töten «Andersgläubiger») verbirgt? Diesen Wählern zu unterstellen, dass sie Angst vor der zur Schau getragenen Religiosität hätten, ist eine grobe Unterstellung. Genau solche Artikel in der Presse wie der Ihre tragen dazu bei, Missverständnisse zu provozieren.

Wir haben Religionsfreiheit, ja! Aber diese Freiheit darf nicht so weit gehen, dass in unserem Land vielerorts Minarette gebaut worden wären, wo durch Muezzin oder Lautsprecher je nach Tageszeit oder Feiertagen Gebete vom Turm erschallen. Genau deshalb fand die entsprechende Initiative 2009 eine grosse Mehrheit. Nochmals: Ein Ja zum Verhüllungsverbot auch auf eidgenössischer Ebene beweist Weitsicht und klaren Verstand – eben genau weil die Spirale der Provokationen und der identitätspolitischen Polarisierung Grenzen braucht in unserem dichtbevölkerten kleinen Land. Dass Herr Rostetter diese nötige Initiative ausschliesslich auf «Religiosität» bezieht, ist sehr unklug.