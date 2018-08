Leserbrief Sutters FCSG Gottfried Rutishauser, Gossau

Gratulation an Alain Sutter, was für eine tolle Mannschaft hat er doch zusammengestellt. Die gezeigten Leistungen wären auch mit der alten Mannschaft möglich gewesen. Was ich trainerseitig nicht verstehen kann ist die Aufstellung von Buess, hat man doch Itten von Basel übernommen, um ihn auf die Ersatzbank zu setzen. Ich denke, Sutter und Kumpel Hüppi sollten sich schnellstens hinterfragen.