Leserbrief Störender Lärmpegel an der Jazzmatinee in Baar Zu einer Konzertveranstaltung in Baar

Bei der Jazzmatinee vom 10. Mai in der Rathus-Schüür in Baar spielten die bekannten New Harlem Ramblers auf. Das Konzert wurde gut besucht und die Musiker spielten fantastisch. Leider war der Lärmpegel des Publikums sehr störend, wir fanden es auch respektlos den Musikern gegenüber und rücksichtlos gegenüber dem interessierten Zuhörer. Bei einigen Soli (Bass und Banjo) war das «Plaudern» im Hintergrund stärker als das Spiel des Musikers. Auch ein Freiluftkonzert mit Kollekte verdient ein ruhiges und aufmerksames Publikum. Für Familien- und Bekanntentreffs ist das der falsche Ort.

Heidi und Roland Moser, Baar