Leserbrief «Soll das Tier der Haltung angepasst werden oder passen wir die Haltung den Bedürfnissen der Tiere an»? Leserbrief zur Hornkuh-Initiative vom 25. November. Marco Küng, Mammern

Nachdem ich einiges zu dieser Vorlage gelesen habe, auch im offiziellen Abstimmungsbüchlein, mit dem ich nicht einverstanden bin, möchte ich von meinen Erfahrungen mit ­behornten Rindern berichten: Ich halte seit 22 Jahren behornte Rinder und habe gleich nach der Betriebsübernahme die bestehenden Anbindeställe in Laufställe umgebaut.

In all diesen Jahren hatte ich keine Unfälle oder sonstige Probleme aufgrund der Hörner. Allerdings brauchen die behornten Tiere mehr Platz im Stall, d.h. breitere Fressplätze, breitere Laufgänge, mehr Liegefläche und einen grösseren Auslauf. Auch der Umgang mit ihnen ist sicher etwas anspruchsvoller (ich habe nie mit hornlosen Rindern gearbeitet). Den Laufstall habe ich vor allem deshalb gemacht, weil es weniger Arbeit gibt. Darum glaube ich nicht, dass bei einer Annahme der Initiative mehr Ställe gebaut werden, in denen die Tiere angebunden sind.

Ausserdem meine ich, die Anbindehaltung von Rindern ist nicht weniger tierfreundlich, wenn die Tiere gut betreut werden und regelmässig Auslauf haben. Die Konsumenten, die mich wegen dieser Abstimmung ansprechen, frage ich: Soll das Tier der Haltung angepasst werden oder passen wir die Haltung den Bedürfnissen der Tiere an?