Leserbrief Schweizer besser als Klischees Leserbief zu Erfahrungen nach einer Autopanne auf der A2 in Nidwalden

Auf der Fahrt ins Tessin ereilte mich auf der A2 in der Tunnelgalerie bei Buochs das verhasste Schicksal jedes Auto- und Ferienfahrers: eine Autopanne wegen massiven Kühlwasserverlustes. Nachdem unter Beten und Fluchen die Ausfahrt Stans erreicht worden war, landete ich nach dem vergeblichen Versuch, ein vorausfahrendes Fahrzeug des TCS anzuhalten, beim Autohaus Heller in Buochs. Dort kümmerte man sich überraschend schnell um meinen BMW.

An eine Weiterfahrt an diesem Tag war nicht zu denken. Der Werkstattleiter war bereit, umgehend das Ersatzteil aus Luzern zu besorgen und am nächsten Tag einzubauen. Derweil besorgte man ein relativ preiswertes Hotelzimmer in der Nähe und gewährte auch einen Zubringer- und Abholdienst dorthin. Kaum war das Frühstück am nächsten Morgen beendet, klingelte das Telefon: «Wagen ist fertig, wir kommen Sie in 15 Minuten holen.» So endete ein unfreiwilliger wie denkwürdiger, teurer und lehrreicher Zwischenstopp. Lehrreich, weil er zeigte, wie oberflächlich und pauschal die eigenen und auch unter meinen Landsleuten verbreiteten Klischees (Unfreundlichkeit, Sturheit usw.) über die südlichen Nachbarn sind. Der Besatzung des Autohauses kann ich nur mein Kompliment aussprechen. Ich bin nicht sicher, ob ich in meinem Land eine ähnlich positive Erfahrung in gleicher Situation gemacht hätte.

Klaus Pees, Rösrath, Deutschland