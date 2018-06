Leserbrief Schülergerecht umgesetzt Lernen Gymnasiasten wirklich das Falsche?

Mit seiner Kolumne offenbart Mario Andreotti (einmal mehr) eine sehr eingeengte Sicht auf die Dinge. Und darüber hinaus, dass er offenbar die Entwicklung am Gymnasium auch zur Zeit seines Schaffens an unserer Schule nicht so genau verfolgt hat.

Er schreibt, dass «nun einige Bildungsexperten fordern, Gymnasiasten müssten beispielsweise Unternehmensanalysen erstellen oder geeignete juristische Fälle bearbeiten können.» Dies wird am Gymnasium seit der Einführung des Fachbereichs Wirtschaft und Recht (circa 1970er-Jahre) in schülergerechtem Rahmen gemacht, in der Überzeugung, dass es dazu beiträgt, dass junge Menschen ihre Rolle in der Gesellschaft besser ­reflektieren und wahrnehmen können.