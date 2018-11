Leserbrief Schädlicher Alleingang Wenn Firmen im Ausland sün­digen, Ausgabe vom 12. November. Brigitte Lüchinger, Heerbrugg, Präsidentin AGV Arbeitgeberverband Rheintal

Die Unternehmensverantwortungs-Initiative ist völlig untauglich. Sie kehrt die Beweislast um. Schweizer Unternehmen müssten in Zukunft beweisen, dass sie im Ausland alles richtig gemacht haben. Ausländische Kläger könnten unsere Unternehmen so mit Klagen enorm unter Druck bringen. Die Initiative mündet in einer erpresserischen Klageflut. Sie etabliert Normen, die weltweit beispiellos sind.

Im Moment ist unklar, ob das Parlament sich für einen Gegenvorschlag entscheidet und wie dieser allenfalls aussieht. Insofern ist ein Gutachten, das schon heute weiss, dass der parlamentarische Gegenentwurf keine Klagewelle gegen Schweizer Unternehmen auslöst, reine Spekulation.

Klar ist jedoch, dass die linke Initiative einen schädlichen Alleingang darstellt. Sie schadet der weltweit vernetzten Wirtschaftsnation Schweiz.