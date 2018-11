Leserbrief SBB, wie weiter? Leserbrief zu Pannen bei den SBB. Urs K. Scheller, Wil, Präsident IG OeV Region Wil, Mitglied Fachgruppe Mobilität der Region Wil, Vorstand der Sektion Ostschweiz der IG öV Schweiz

In letzter Zeit häufen sich die Pannen in allen Bereichen unserer Bundesbahn, wie die Medien laufend berichten. Die SBB sind zum monströsen, undurchsichtigen Betrieb mit unklaren Zuständigkeiten geworden und erfüllen ihren Auftrag nur noch mangelhaft. Folgerichtig ergibt sich daraus dieses Forderung: Auftrennen in sicher und effizient zu führende Einzelfirmen.

a) Bahnanlagen. Bahnrelevante Areale & Bauten, Unterbau, Oberbau, Signaleinrichtungen und Energieversorgung in einer schweizweiten oder mehreren regionalen, unabhängigen Gesellschaften mit staatlicher Mehrheit.

b) Bahnverkehr. Traktion und Wagenmaterial für Personen- und Güterverkehr. Für die Benutzung der Einrichtungen unter a) können sich alle Bahnbetreiber um eine langjährige Konzession bewerben, (BLS, SOB, SBB, Thurbo, RhB, VBZ, Cargo, vielleicht auch eine neue Schnellbahn «CH-Kreuz», DB, OeBB usw.).

c) Fahrbetrieb. Sichergestellt durch eine unabhängige Firma «Rail Guide» (ähnlich Sky Guide) für Slotverteilung, Fahrbetriebssteuerung und Sicherheitsüberwachung (ein Grossrechner in doppelter Sicherheitsausführung schafft das).

d) Immobilien ausserhalb Bahn: Völlig eigenständiges Unternehmen mit gemischtem Aktionariat, eventuell mit staatlicher Mehrheit zum Spekulations-Entzug.

e) Pensionskasse ebenso, unter Umständen Öffnung nach aussen. Alles ist lösbar, man muss es nur wollen.