Leserbrief Sachpolitik anstelle von Lärm Senkrechtstarterin der Jungen CVP, Ausgabe vom 9. November. Sandro Morelli, Benken, Präsident CVP Linth und ehemaliger Präsident JCVP Kanton St.Gallen, Luca Frei, Gams, JCVP Kanton St.Gallen

Neben dem erfreulichen Bericht über unser Mitglied Annik Hasler enthielt der genannte Artikel auch die deplatzierte Bemerkung, dass die JCVP St. Gallen «nicht zu den kräftigsten Jungparteien gehöre».

Es mag sich beim beschriebenen Artikel um eine Kolumne handeln, da im Tagblatt aber schon vermehrt ein negatives Bild über die Junge CVP gezeichnet wurde, gilt es die Fakten aufzuzeigen. Bei den Nationalratswahlen war die JCVP von 2007 bis 2015, gemessen am Wähleranteil, die klar stärkste Jungpartei im Kanton.

Die Junge CVP steigt denn auch mit Zuversicht in die bevorstehenden nationalen Wahlen. Unsere Mitglieder sind in der Bevölkerung breit verankert. Sie engagieren sich in Vereinen oder üben kommunale Ämter aus. Auch in den Gremien der CVP sind die Jungmitglieder bestens vertreten. Nicht zuletzt stellt die Junge CVP St. Gallen mit Sarah Bünter neben Annik Hasler auch die Vizepräsidentin in der Parteileitung der Jungen CVP Schweiz.

In sachpolitischer Hinsicht hinterlässt die JCVP ebenfalls Spuren. So konnte sie ihre Mutterpartei überzeugen, einen Vorstoss zur Stärkung der politischen Bildung im Kantonsrat einzureichen.

Als einzige Partei im Kanton setzte sich die JCVP im Frühling auch für die Sicherstellung der Finanzierung von Ski- und Schullagern im Kanton St. Gallen ein, worüber auch das Tagblatt berichtete. Die JCVP zieht es vor, lösungsorientierte Sachpolitik zu betreiben, statt Lärm zu machen, denn Sachpolitik ist letztlich nachhaltiger und sachdienlicher.