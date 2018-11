Leserbrief RuckZuck in den Warteraum Mehr Sitzplätze für Pendler, Ausgabe vom 20. November. Raoul Waeber, Erlen

«RuckZuck am Ziel», verkünden von den Plakatwänden SBB, Thurbo, FWB, Postauto und der Kanton Thurgau in einer gemeinsamen Werbeaktion für den neuen Fahrplan. Zumindest für die Passagiere der S10 Wil–Weinfelden–Romanshorn, die in Romanshorn ihre Reise auf der Seelinie fortsetzen wollen, müsste es heissen «RuckZuck in den Warteraum». Sie dürfen mit dem Fahrplanwechsel ab 9. Dezember in der Hafenstadt im Halbstundentakt jeweils 25 Minuten auf die Weiterfahrt in Richtung Kreuzlingen oder Rorschach warten. Damit wird die bisherige Wartezeit von 20 Minuten in Rorschach bei der Weiterfahrt nach Chur gar noch übertroffen.

Ob Passagiere der S10, die in Romanshorn auf die See­linie umsteigen wollen, mit ihrem Billett in Zukunft zusätzlich einen Getränkegutschein für die Romanshorner Bahnhofs- oder Hafengastronomie erhalten, wird allerdings aus der RuckZuck-Werbeaktion nicht ersichtlich.