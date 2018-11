Leserbrief Regionale Lösung weiterentwickeln Leserbrief zur Berufsbildung-Abstimmung im Kanton St.Gallen. Mathias Müller, Lichtensteig, Stadtpräsident, CVP Toggenburg

Seit 2008 stehen die Berufsfachschulkommissionen in der Verantwortung für ihre Schule und stellen damit die wichtige Verzahnung mit ihrer Region und der regionalen Wirtschaft sicher. Mit dem V. Nachtrag zum Berufsbildungsgesetz werden die regional zusammengestellten Kommissionen geschwächt, verlieren Kompetenzen und dürfen lediglich das umsetzen, was das Amt für Berufsbildung vorgibt: eine klassische Alibiübung. Die neue Lösung ist kompliziert und kostet langfristig mehr Geld, welches in die weitere Zentralisierung der Politik unseres Kantons fliesst.

Eine Tendenz, welche wir in unserem Ringkanton dringend stoppen müssen. Stimmen Sie am 25. November bei der kantonalen Vorlage mit der Nummer 5 ebenfalls Nein, damit die heutige, regionale Lösung weiterentwickelt werden kann.