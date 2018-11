Leserbrief Raiffeisen-Spitze sollte Bescheidenheit vorleben «Spielertrainer» für Raiffeisen, Ausgabe vom 21. November. Werner Stütz, Schönenberg

Vielen Dank für Ihren ausführlichen und interessanten Bericht zur neuen Leitung der Raiffeisenbank. Was ist nur aus der einst so sympathischen, kleinen Genossenschaftsbank geworden?! Als langjähriger Genossenschafter frage ich mich immer wieder, wie es soweit kommen konnte, dass diese Bank in derartige Turbulenzen gerät?!

Das neue Führungsduo ist um seine Aufgabe wahrlich nicht zu beneiden. Die Frage, die sich mir stellt, ist: Können diese Leute die Bank wieder auf den Boden der Bescheidenheit zurückführen, einer Bescheidenheit, wo sich auch der Kleinsparer «gut aufgehoben» fühlt? Wo es vor allem darum geht, mit dem Geld der Genossenschafter sorgsam umzugehen, anstatt die Bank in ein grenzenloses Wachstum zu führen!

Starke Zweifel, dass diese neue Bescheidenheit auch in der obersten Führung der Bank vorgelebt wird, habe ich, wenn ich in dieser Zeitung lese, wie hoch der Jahreslohn des neuen Bankleiters sein wird. Klar, jeder arbeitende Mensch freut sich, wenn er nach einem Firmenwechsel auch mehr Geld in der Lohntüte hat. Aber die Frage darf wohl gestellt werden: 1,5 Millionen Franken Jahreslohn! Kann ein Mensch so viel Geld in einem Jahr «verdienen»?

125'000 Franken pro Monat! Mir wird schwindlig ob solchen Zahlen. Deshalb meine Bitte an Herrn Heinz Huber: Gehen Sie mit gutem Beispiel voran, leben Sie die neue Bescheidenheit der Bank Ihren 11'000 Mitarbeitern und den treuen Genossenschaftern vor! Danke.