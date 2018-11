Leserbrief Präzises zur Demokratie Raffaele Ferdinando Schacher, Rorschach

So viel Zeit muss sein. Wir, besonders auch die Medienschaffenden, sollten präziser formulieren, gerade wenn es sich um den Ausdruck «direkte Demokratie» handelt. Unsere «direkte Demokratie» ist in Wirklichkeit, und das ist auch gut so, eine «halbdirekte Demokratie».

Wäre sie eine reine direkte Demokratie, dann wäre die Schweiz die grösste Landsgemeinde der Welt, und es bräuchte weder einen National- noch einen Ständerat. Wir könnten auf die Wahlen 2019 verzichten. Also lassen wir die Kirche im Dorf und das Parlament in Bern.