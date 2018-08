Leserbrief Postkarte sei Dank Alfons Wick, Speicherschwendi

Ein vermeintlicher Defekt an einem Küchengerät liess mich die Lieferfirma um Rat fragen. Dreimaliger Telefonanruf endet dreimal in der Warteschlaufe. Also griff ich zu einer alten Postkarte und schrieb mein Begehr von Hand. Toller Erfolg! Eine jugendliche Stimme rief kurz nachher an, gibt Auskunft und sagt, dass sie noch nie eine Postkarte in Händen gehabt habe. Sie freut sich offensichtlich. Lehre: Eine altmodische Postkarte ist nützlicher als eine moderne Warteschlaufe!