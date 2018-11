Leserbrief Politik aufmerksam verfolgen Im Gleichtakt gegen den EU-Deal, Ausgabe vom 24. November, Kein Freipass für das Rahmenabkommen mit der EU, Ausgabe vom 26. November. Dr. iur. Marianne Wüthrich, Wil

Am letzten Tag vor der Volksabstimmung über die Selbstbestimmungs-Initiative ist der Redaktion ein «Fehler» unterlaufen.

Nachdem von den Gegnern bisher jeder Zusammenhang zum EU-Rahmenvertrag abgestritten worden war, konnte man am Samstag in dieser Zeitung lesen, ein klares Volks-Nein zur SBI könnte «als Bekenntnis zu Europa gedeutet werden» und «neue Dynamik in die Diskussion im Bundesrat bringen».

Am Tag danach erklärt dieselbe Redaktion, das Nein zur SBI sei «kein Freipass für das Rahmenabkommen». Was gilt nun? Tatsache ist, dass es den schärfsten Gegnern der Initiative wie Economiesuisse nie um die Menschenrechte ging. Diese wurden durch die SBI auch gar nicht in Frage gestellt.

Vielmehr wollen die multinationalen Grosskonzerne möglichst unbelastet durch das lästige Stimmvolk ihre globalen Geschäfte tätigen und vor allem die «Öffnung der Grenzen» in Richtung Brüssel vorantreiben.

Die Menschenrechtsschiene eignete sich hervorragend als Mäntelchen dafür und wurde deshalb grosszügig finanziert. Wir Bürgerinnen und Bürger werden im kommenden Wahljahr das Tun und Lassen unserer «Volksvertreter» aufmerksam verfolgen.