Leserbrief Polemik oft wichtiger Ein Leserbrief zum Artikel «Bundesrat hält an Verhandlung mit EU fest» in der Ausgabe vom 16. August

Spannend zu lesen, wie sich die Kritiker der Verhandlungen mit der EU äussern. Die Kritik an der Ausgangslage, dass die EU verlangt, dass man nicht jeden neuen Gesetzesparagraf verhandeln könne, wirken dann lustig, wenn man als Vergleich die AGB grosser Unternehmen heranzieht. Hat einer dieser Herren je versucht, mit dem Handyanbieter den Vertrag zu verhandeln, mit seiner Bank die AGB oder die Bestellung eines Autos, bei welchem der Lieferant festlegt, dass Abweichungen nicht zu einer Kündigung des Vertrages führen? Jedes grössere Unternehmen hat in den AGB die Klausel, dass diese jederzeit vom Unternehmen angepasst werden oder die Gebühren erhöht werden können. Ok, die EU und ein Handyvertrag sind nicht das gleiche, allerdings ist die Diskussion auf einem sachlichen Argumentarium zu führen und nicht auf etwas, das fast jeder von uns jeden Tag mit einer privaten Firma tut. Aber in der Politik ist oft die Polemik wichtiger als die sachlichen Argumente.

Karl Künzle, Menzingen