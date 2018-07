Leserbrief Ökologie auf Hünenbergisch Ein Leserbrief zu den Ökihöfen in Hünenberg

Früher kam ein Güselwagen und sammelte den Güsel ein. Dann hat man aus ökologischen Gründen die Ökihöfe erfunden. Diese haben zum Teil ihre Berechtigung. Heute wäre man aber in der Lage in Grossanlagen den Abfall sauber zu trennen. Nun gibt es in Hünenberg zwei Ökihöfe und das ist gut so. Immerhin sprechen wir von einem geteilten Dorf. Hünenberg (Dorf) und Hünenberg See sind mindestens drei Kilometer auseinander.

Meine Beobachtungen zeigen, dass viele zu Fuss mit kleinen Wägelchen ihre Sachen entsorgen; viele mit dem Auto, was natürlich viel mehr Benzin verbraucht als früher mit dem Güselwagen.

Nun sollen die zwei Ökihöfe zusammengelegt werden. Das bedeutet, dass dann alle mit dem Auto hinfahren müssen. Also noch mehr Umweltverschmutzung. Es heisst, mit dem Auto wäre der neue Gesamt-Ökihof gut erreichbar.

Und jene ohne Auto oder jene, welche aus Altersgründen nicht mehr fahren dürfen? 80 Prozent Abfall soll in der Nähe entsorgbar sein. Was ist mit den restlichen 20 Prozent? Es wird niemand den Bus nehmen und erst noch am Bahnhof Cham umsteigen, um in die Entsorgungszentrale zu gelangen. Den direkten Bus hat man ja bekanntlich schon während der Versuchsphase eingestellt. Diese 20 Prozent (Batterien, CDs, brauchbare CH-Weinflaschen, altes Brot) landen dann im Müllsack und im normalen Glascontainer.

Im Übrigen brauchen wir keinen Grossverteiler beim Zythus. Davon gibt es genug. Wir haben den Spar mit seinem sehr guten Angebot, den sehr freundlichen Angestellten, den langen Öffnungszeiten und den Gratisparkplätzen. Das können alle bestätigen, welche wirklich im Spar einkaufen.

Urs W. Schnider, Hünenberg See