Leserbrief Die Veranstaltung ist offen für alle «Zusammenkunft der Amateurfunker », «Zuger Zeitung» vom 14. August

Beim Lesen dieses Berichts erhalte ich den Eindruck, es handle sich hier um eine «geschlossene Veranstaltung» für ein paar wenige Technik-Freaks, die möglichst «unter sich» bleiben wollen. Das Gegenteil ist der Fall: Das Jahrestreffen der Schweizer Funkamateure in Baar ist öffentlich und kostenlos für alle. «Funkamateure» (Fachsprache: «hams») sind an Elektronik, Physik, Netzwerktechnik und Programmieren interessierte Personen aus allen Berufen. Darunter naturgemäss etliche Techniker und Ingenieure. Der prominenteste Funkamateur der Schweiz ist sicher der Schweizer Astronaut Claude Nicollier mit seinem Funkamateur-Rufzeichen HB9CN, welcher dank Vermittlung von Zuger Funkamateuren kürzlich zwei Schüler-Workshops und einen Vortrag an der Kanti Zug gehalten hat.

Amateurfunk ist ein äusserst vielseitiges technisches Hobby für alle, die sich für Kommunikationstechnik und Informatik interessieren. Aber Achtung: Funken darf nicht jedermann – zu gross wäre die Gefahr, dass dadurch unbeabsichtigt andere Funkdienste gestört würden. Jeder Interessent muss deshalb eine technische Fachprüfung beim Bakom bestehen, bevor er oder sie vom Bundesamt das begehrte internationale Funk-Rufzeichen erhält. Prüfungsvorbereitungskurse finden auch in unserer Region regelmässig statt.

Zur Ausübung des Hobbys braucht es nicht viel Geld! Auf dem Occasionsmarkt kann man sich bereits für wenige hundert Franken ein leistungsfähiges Kurzwellen-Funkgerät beschaffen. Als Antenne genügt für den Anfang ein 20 bis 40 Meter langer Draht, um über Reflektionen an der Ionosphäre spannende weltweite Funkverbindungen (Fachsprache: QSO) tätigen zu können. Am kostenlosen, öffentlichen HAM-Fest sind alle Technikinteressierten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen willkommen, um in eine «andere Welt» einzutauchen. Erwachsene fordere ich auf zu überlegen, ob eine persönliche Auseinandersetzung mit den technischen Hintergründen der heutigen modernen, hoch technisierten Gesellschaft einem tiefergründigen Verständnis derselben zweckdienlich wäre. Ganz besonders empfehle ich dies Lehrpersonen und Politikern.

Willi Vollenweider, Präsident der Schweizerischen Funkamateure USKA.ch, Zug