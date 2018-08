Leserbrief NFA: Aktuelle Berichte geben zu reden Leserbriefe zum NFA

Die meisten Steuerzahler im Kanton Zug dürften am vorletzten Sonntag mit Erstaunen zur Kenntnis genommen haben, dass der Kanton in den letzten zehn Jahren gut 280 Millionen Franken zu viel in den NFA bezahlt hat. Es ist verdienstvoll, dass dieser Missstand durch Regierungsrat Heinz Tännler, seit 2016 Finanzdirektor, bekannt gemacht worden ist (Zentralschweiz am Sonntag vom 12. August 2018). Allerdings hat die Finanzdirektion die naheliegenden Abklärungen reichlich spät gemacht; denn seit langer Zeit ist der NFA ein unerfreuliches Gesprächsthema und hat dem Regierungsrat Sorgen bereitet. Sparprogramme waren nötig. Steuererhöhungen wurden diskutiert.

Die falsche Berechnung der Zahlungen in den NFA ist ein klarer Schadenfall, für den die Eidgenossenschaft dem Kanton Zug Schadenersatz zu leisten hat.

Das Bundesgesetz über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner Behörden und Beamten bestimmt in Artikel 3, Absatz 1: «Für den Schaden, den ein Beamter in Ausübung seiner amtlichen Tätigkeit Dritten widerrechtlich zufügt, haftet der Bund ohne Rücksicht auf das Verschulden des Beamten.» Die Voraussetzungen dieser Bestimmung sind erfüllt. Denn der Kanton ist durch die angeordneten zu hohen Zahlungen (schwerwiegend) geschädigt worden. Die falsche Berechnung der geschuldeten NFA-Beiträge ist eine widerrechtliche Schadenzufügung, für welche die Eidgenossenschaft selbst bei fehlendem Verschulden der verantwortlichen Behördenmitglieder und Beamten einzustehen hat. Zu bezahlen ist übrigens auch Schadenszins, womit die Forderung des Kantons Zug noch wesentlich höher zu beziffern ist. Zu beachten ist auch, dass die Haftung des Bundes erlischt, «wenn der Geschädigte sein Begehren auf Schadenersatz ... nicht innert eines Jahres seit Kenntnis des Schadens einreicht, auf alle Fälle nach zehn Jahren seit dem Tag der schädigenden Handlung des Beamten» (Artikel 20, Absatz 1). Diese Rechtslage erfordert rasches Handeln. Andernfalls verjährt die Teilforderung aufgrund der ersten falschen Berechnung, wenn dies nicht bereits geschehen ist.

Der Regierungsrat ist gut beraten, wenn er die gebotene Schadensregulierung nicht mit Gesprächen in «guteidgenössischer» Haltung anstrebt, sondern gemäss dem Verantwortlichkeitsgesetz des Bundes klagt. Denn alle bisherigen Bemühungen, den verkorksten NFA zu modifizieren, sind bekanntlich an der arroganten Haltung der Mehrheit der Nehmerkantone gescheitert. Da der Kanton Zug offensichtlich zu viel bezahlt hat, könnten die NFA-Zahlungen als weitere Massnahme vorderhand auch eingestellt werden. Bald finden Wahlen in den Regierungsrat statt. Im Hinblick auf die kommenden Wahlen müssen die sich zur Wiederwahl stellenden Mitglieder des Regierungsrates nun Härte zeigen und die Interessen des Kantons mit aller Konsequenz wahrnehmen.

Rudolf P. Schaub, Walchwil

Man konnte es in den letzten Wochen in den Zeitungen lesen: Es wird immer offensichtlicher, dass der NFA ein Fehlkonstrukt ist, welches Geld unfair umverteilt. Aus meiner Sicht gibt es nur einen legitimen Grund, den NFA zu betreiben: Die Wahrung der Solidarität gegenüber Kantonen, welche geografische, topografische oder soziodemografische Nachteile haben. So soll beispielsweise auch der Kanton Uri attraktive Steuern anbieten können, trotz der vielen Bergstrassen, welche teuer im Unterhalt sind. Und so soll auch einem Kanton geholfen werden, welcher nicht den Flughafen Zürich als Standortvorteil geniessen kann. Nur: Gerade einmal 20 Prozent der Finanzströme im NFA basieren auf diesem Konzept, dem sogenannten Lastenausgleich. Der Rest, rund vier Milliarden Franken sind reine Umverteilung. Für diesen Teil, den sogenannten Ressourcenausgleich, gibt es keinen fairen Grund. Es wird einfach den gut arbeitenden Kantonen Geld weggenommen. Dem Kanton Zug werden so heute ungefähr 30 Prozent seiner jährlichen Mittel abgezwackt. Wieso eine solche Umverteilung bedenklich ist? Wenn man nichts für das Geld machen muss, gibt man es schneller aus und wird dazu eher dazu verführt, das teurere Schulhaus oder den schöneren Kreisel zu bauen. Müsste der Staat aufgrund solcher Luxusbauten jedoch die Steuern erhöhen, so würde der Bürger den Fehler erkennen und den Mahnfinger heben. In diesem Sinne plädiere ich für eine massive Umstrukturierung des NFA’s hin zu einem reinen Solidaritätsausgleich und weg von einer schädlichen Umverteilung – für die Selbstverantwortung in den Kantonen und einen starken Kanton Zug.

Gian Brun, Kantonsratskandidat FDP, Hünenberg See