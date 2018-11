Leserbrief Mut bringt Wende Roland Bieri, Teufen

Wie viele andere stimmte ich Ja zur Energiestrategie im Wissen, dass wir für den Ersatz der Kernkraftwerke einen massiven Zubau von erneuerbaren Energiequellen brauchen. Dies im Bewusstsein, dass damit Eingriffe in die Landschaft unerlässlich sind. Aber der Bau von Windrädern oder anderen CO2-armen Ener­gieanlagen wurde allgemein als das kleinere Übel angesehen, als Millionen von Menschen im schweizerischen Mittelland dem hohen Risiko einer AKW-Havarie auszusetzen.

Nun hat sich die Regierung von Appenzell Innerrhoden sekundiert von ihren Kollegen aus Ausserrhoden und Vorarlberg gegen den geplanten Windpark auf der Honegg entschieden. Als Begründung wird der Eingriff ins Landschaftsbild verbunden mit Schattenwurf, Lärm und Eiswurf (?) angeführt. Zudem sei die Bevölkerung im Verhältnis von 500 zu 60 dagegen.

Es ist bekannt, dass wir in der Schweiz nicht über allzu viele geeignete Standorte für Windenergie verfügen. Das Gebiet Honegg schneidet in einer umfassenden Studie sehr gut ab, dies sowohl ökonomisch wie ökologisch. Wenn wir dort keine Windräder bauen dürfen, wo denn sonst. Ich empfehle der Innerrhoder Regierung mal einen Blick ins Entlebuch. Dort stehen drei Windturbinen. Von Grösse und Lage her gut vergleichbar mit dem Projekt Honegg. Und dies in der Unesco-Biosphäre Entlebuch, wo Landschaftschutz einen hohen Stellenwert hat.

Es ist bedauerlich, dass bei vielen unserer Exekutivpolitiker der Mut zu nachhaltigen Lösungen fehlt und man sich nicht zutraut, ein gutes Projekt mit guten Argumenten vorwärtszubringen. Mit weichgespülten («mehrheitsfähigen») Lösungen werden wir die Energiewende nicht schaffen.