Leserbrief Menschenrechte erhalten Leserbrief zur Selbstbestimmungs-Initiative vom 25. November. Hans Jörg Fehle, Wattwil

Manche glauben, die Schweiz sei eine Insel und die Erde eine Scheibe. Und man könne aus der europäischen Menschenrechts-Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg aussteigen – ohne Folgen. Als Nazis sich nach dem Krieg verteidigten, sie hätten nach deutschem Recht gehandelt, wurden sie doch verurteilt – im Namen der Menschlichkeit und des Völkerrechts.

Und man hat die Europäische Menschenrechts-Erklärung und den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geschaffen, um Konsequenzen aus der Unmenschlichkeit zu ziehen. Seit 1974 ist die Schweiz Teil dieser Ordnung und durch eigene Juristen am Gerichtshof vertreten. Es gibt da keine «fremden Richter»! Jetzt aber soll sich ausgerechnet die Schweiz aus diesem Rahmen verabschieden?

Dabei ist es ein Fakt, dass die Urteile des Gerichtshofs für Menschenrechte zu einer Verbesserung der Schweizer Rechtsverfahren und des Schweizer Rechts beigetragen haben. Was als Verteidigung der Demokratie daherkommt, würde faktisch die Rechtssituation in unserem Land verschlechtern: weil die Schweizer Bevölkerung nicht mehr an ihren Europäischen Gerichtshof gelangen könnte. Und weil die Menschenrechte als Fixsterne über der Selbstbestimmung vernebelt würden.