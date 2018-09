Leserdebatte Medikamentenpreise und die Lobbyisten Zum Leserbrief «Horrende Preisunterschiede», Ausgabe vom 31. August

Guido Weber ärgert sich über die überteuerten Medikamentenpreise und die ständige Erhöhung der Krankenkassenprämien in der Schweiz. Seinen Frust kann ich gut verstehen. Hauptsächlich für diese Misere verantwortlich sind unsere Politiker. Sie hängen am Tropf der Krankenkassen, Medikamentenhersteller und Organisationen, die von dieser Preispolitik profitieren. Der Nationalrat sagte anfangs dieses Jahres mit 99 zu 69 Stimmen bei 11 Enthaltungen Nein zu einer Motion von Lukas Reimann (SVP/SG) mit dem Titel «Keine Macht den Prämienerhöhungs-Lobbyisten». Gemäss Reimanns Vorschlag hätten die Branchenvertreterinnen und -vertreter nicht mit abstimmen dürfen, wenn die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit Geschäfte behandelt, die sich auf die Prämien auswirken. Sie hätten nur beratend an den Sitzungen teilnehmen sollen. Die Lobbyisten in der Wandelhalle des Bundeshauses sorgen dafür, dass die Mandatsträger zu ihren Pfründen kommen, wenn sie nicht den Ast absägen, auf dem sie sitzen. Die vertretenen Branchen sollen über ein Prozent der Kosten der Summe der in der Grundversicherung bezahlten Prämien ausmachen.

Hugo Vonlaufen, Ebikon