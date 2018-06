Leserbrief Man muss den Lärm «sportlicher» Fahrer erdulden «Machos brettern rücksichtslos», Ausgabe vom 5. Juni

Die von Wolfgang Hackbarth in seinem Leserbrief geäusserten Klagen über Lärmemissionen «sportlicher» Fahrer am Bürgenstock kann ich dies nur bestätigen. Es ist leider so, dass bei PS-starken Fahrzeugen das Vergnügen im Vordergrund steht, indem der Gasfuss weit über die gesetzlichen Einschränkungen hinaus betätigt wird. Der «Sport Modus» – sprich geöffnete Auspuffklappe – beschert dem Fahrer zusätzliches Vergnügen. Eigentlich ist das Benutzen der Auspuffklappe mit Lärmwerten über 100 Dezibel verboten. Trotzdem trifft man sogar in der 30er-Zone im Dorf Sportwagenfahrer an, die sich lautdröhnend bemerkbar machen.

Ich wollte vor einigen Wochen bei der Polizei wegen Gefährdung und überhöhter Geschwindigkeit im Kreisel La Palma Anzeige erstatten. Der Fahrer fuhr schleudernd durch den Kreisel und geriet auf die Gegenfahrbahn, die Auspuffklappe war geöffnet. Als er uns bemerkte, bremste er abrupt und fuhr nahezu lautlos und korrekt weiter. Mir wurde auf dem Polizeiposten beschieden, dass man solche Fälle «mangels Ressourcen» nicht verfolgen könne. Man sei auch nicht in der Lage vor Ort mehr Kontrollen zu machen. Laserhandmessgeräte zur standortunabhängigen, flexiblen Geschwindigkeitskontrolle seien in Nidwalden nicht in Gebrauch. Die eigentlich strafbaren Lärmemissionen mit Benutzung der Auspuffklappe würden nicht geahndet.

Fazit: Man muss das Gebaren der Fahrer, in der Regel Männer, erdulden. Allenfalls wären die Politiker gefragt, mehr Mittel für die Verkehrspolizei zu sprechen.

Geri Mehner, Stansstad