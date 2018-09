Leserbrief Lohngleichheit endlich umsetzen Brigitte Schweizer, St.Gallen

Nach 37 Jahren – so lange ist der Grundsatz «gleicher Lohn für gleiche Arbeit» schon in der Verfassung festgeschrieben – ist die Zeit mehr als reif für griffige Massnahmen gegen die Lohnungleichheit zwischen den Geschlechtern. Ich fordere deshalb den Nationalrat auf, in der Session ernst zu machen und verbindliche Lohnanalysen zu beschliessen! Und wer die Lohngleichheit nicht einhält, soll eine saftige Busse erhalten. Sollte der Nationalrat die Lohngleichheitsvorlage noch mehr verwässern, werden sich die Frauen wehren, ein erneuter Frauenstreik im 2019 steht beispielsweise zur Debatte.