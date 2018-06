Liberalismus auf neuer Basis Leserbrief zum Thema Liberalismus

Liberalismus bedeutet für mich in erster Linie, dass jede Person das Recht hat, ihr Leben nach eigener Vorstellung zu gestalten. Das heisst aber, jede Person muss auch dasselbe Recht der Mitbürger respektieren. Jede Person hat das Recht auf ihr Leben, auf ihre Freiheit in der Lebensgestaltung und auf ihr Eigentum. Dies bedingt, dass jede Person weiss, wo die Grenzen ihrer persönlichen Freiheit (auch beim Eigentum) liegen. Als Persönlichkeiten wie Ignaz Troxler noch die Politik prägten, stand die Freiheit des Einzelnen im Vordergrund. Doch die Gesellschaft änderte sich dann immer mehr und stellte die Freiheit der Ökonomie in den Vordergrund (Neoliberalismus).

Ignaz Troxler war eine der führenden Figuren der radikal-liberalen Bewegung in der Regenerationszeit. Was mich am meisten an ihm interessiert ist, der Umstand, dass er schon damals die Idee der Freiheit des Einzelnen, welche heute wenigstens im Westen allbeherrschend ist und meiner Ansicht nach viel Schlechtes produziert, die Idee der Gesellschaft als ganzes Wesen gegenüberstellte (eine Art gesellschaftliches Gaja-Prinzip). Die Parteien verstanden ihn schon damals nicht und verstünden ihn heute noch weniger. Und tatsächlich, es stellt sich meiner Ansicht nach immer dringender die Frage, was wichtiger ist: Die Freiheit des Einzelnen unter dem Motto «koste es, was es wolle» oder die Interessen der Gesellschaft. Wenn man die Gesellschaft als Lebewesen betrachtet und wenn man dann noch so kühn ist, die Natur als Teil der Gesellschaft zu betrachten, dann verliert für mich die Freiheit des Einzelnen an Bedeutung und es wäre dringend an der Zeit, alles neu zu überdenken.

Ziel wäre es, einen liberalen Vertrag zwischen uns als Individuum, der Gesellschaft und der Natur zu finden, welcher eine Balance darstellt, die alle Bedürfnisse umfasst. Damit würden alle Rechte auf eine neue Basis gestellt und keine Beteiligten hätten Vorrang und ich bin fest überzeugt, dies alles wäre in einer gesellschaftsliberalen Umgebung möglich. Aber man müsste den Irrglauben aufgeben, es gäbe absolute Wahrheiten und die Politiker müssten endlich den Bürger als Erwachsener behandeln, statt ihn zu bevormunden und zu gängeln. Es schadete auch nicht, sich wieder mal Anleihen bei der christlichen Wirtschaftsethik zu holen. Eigentum verpflichtet als Stichwort.

Michel Ebinger, Rotkreuz