Leserbrief Levrat und die Moral «Tamara Funiciello wird massiv bedroht», Ausgabe vom 25. August Urs Benz, Dr. med., Rorschach

Folgende Aussage von Christian Levrat kann nicht unwidersprochen bleiben: «Nicht die Männer an sich sind das Problem, sondern wie sie aufwachsen; das «Wo» sei irrelevant. Wie kann ein sonst intelligenter Levrat zu so einer dummen Aussage kommen? Mit Recht betont er das «Wie». Aber das «Wie» ist in Nordafrika anders als in der Schweiz! Das «Wie» hängt essenziell vom «Wo» ab! Mit Vernunft kann man hier das «Wie» vom «Wo» nicht trennen! Also muss ein Element eine Rolle spielen, welches die Vernunft ausschaltet. Nämlich die Ideologie. Ideologisches Denken ist per definitionem kein ganzheitliches Denken.

Ein ideologisch Denkender macht sich selber – bewusst oder unbewusst – Denkverbote. Quasi eine Selbstzensur! Er denkt selektiv. Nimmt nur das wahr, was in sein Denkschema passt. Alles andere ausserhalb der rationalen Scheuklappen würde ja seine Ideologie in Frage stellen! Und das ist das Schlimmste für einen Ideologen. Ideologisches Denken duldet kein Andersdenken! Es hat einen Alleinvertretungsanspruch auf die Moral oder das Richtige. Im Falle von Herrn Levrat ist das ein anerkannt typisches Zeichen von Populismus («Sternstunde Philosophie», 26.8.2018 ). So zeigt er, wie seine Partei, diese überhebliche Alleinbeanspruchung der Moral.

Erstaunlicherweise sieht man das im Schweizer Politikspektrum links ausgeprägter als rechts! Das Schlechte eines ideologisch Denkenden ist, dass dieser sich seiner Einseitigkeit und Unvernunft nicht bewusst sein kann. Er hat ja alle korrigierenden Argumente zu seinem Schutz schon längst ausgeklammert. Er ist sich aber all dessen nicht mehr bewusst! Nur so kann man verstehen, wie ein sonst intelligenter Mann so dumme Aussagen machen kann. Seine Ideologie verunmöglicht ihm den gesunden Menschenverstand. Seine Aussagen sind für Aussenstehende schlichtweg eine Beleidigung der Vernunft! Ob solche Ideologen in der Schweizer Politik einen Platz haben dürfen?