Leserbrief Lärm macht krank Leserbrief zu Bauarbeiten im Kantonsspital St.Gallen. Paul Hüberli, Teufen

Wenn Sie krank bleiben wollen, dann gehen sie gegenwärtig am besten ins Haus 02 des Kantonsspitals St.Gallen. Da wird nämlich seit Wochen fast täglich stundenlang gebohrt und zeitweise auch gehämmert, was das Zeug hält. Stellen Sie sich vor, sie sind krank und unter ihrem Zimmer dröhnt es, oft von zwei Bohrern, dass sie sich die Ohren zuhalten und das nicht für kurze Zeit. Neuerdings schreckt man auch nicht davor zurück, auf einem belegten Stock Bohrorgien zu feiern. Zermürbend bis zum Gehtnichtmehr. Für die Kranken zeitweise fast nicht zum Aushalten.

Das Haus wird umgebaut, Stock für Stock, bei fast vollem Betrieb. Die Leidtragenden sind die Patienten und das Personal. Ein Affront und eine absolute Respektlosigkeit gegenüber den Menschen, die diesen Zustand schon lange erdulden müssen. Man fragt sich, was die mit der Planung dieses Projekts Beauftragten und die sogenannte Bauherrschaft sich eigentlich gedacht haben. Vermutlich nicht viel. Bei einer menschlichen Planung, angesichts der kranken Menschen, hätte man zuerst an diese Betroffenen gedacht. Und dann hätte man nach einer Möglichkeit gesucht, diese zuerst an einen Ort zu bringen, der ihrem Ruhebedürfnis einigermassen gerecht wird.

Und wenn man dann den «alten Haufen», der ja schützenswert sein soll, behalten wollte, hätte man ihn von unten bis oben aushöhlen können, und niemand hätte darunter leiden müssen. Die Zeitfrage. Bei einem Riesenprojekt, wie das die Bauerei auf dem Spitalareal darstellt, darf die Zeitfrage keine Rolle spielen, wenn es um die Menschlichkeit und die Fürsorge für die Kranken geht.