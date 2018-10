Leserbrief Kräftemesser, nicht Kämpfer Das Horn dient der Kuh zu mehr als nur dem Kampf, Ausgabe vom 17. Oktober.

Leserbrief zur Abstimmung vom 25. November über die Hornkuh-Initiative.

Hermann Bigler, St.Gallen

Schon diese Wahl des Titels ist falsch. Es gibt keinen Kuhkampf unter Hornkühen. Selbst die Eringer sind nicht Kämpfer, sondern faire Kräftemesser. Es sind einzig wir Menschen, die Bedenken zeigen wegen Verletzungsgefahren in der Zusammenarbeit mit Milchkühen zum Beispiel. Wer jedoch Bücher oder Videos von Martin Ott kennt, der kennt auch den rücksichtsvollen Umgang mit Kühen oder Geissen. Aber das liegt im heutigen Wirtschaftsdenken und Wirtschaftsinteresse nicht drin. Diese Bauern sind Unternehmer.

Die Architekten und Bauherren der Freilaufställen sind Unternehmer, die Tierärzte sind Unternehmer, heute ist auch der Gesetzgeber Unternehmer, denn die Unternehmer bestimmen den Weg. Das Kuhhorn im stressigen Alltag erinnert an ein Hindernis, an eine Barriere, an eine Unfallgefahr, die die Statistik nie und nimmer bestätigt hat.

Aber weg mit den Hörnern, das ist der Irrsinn unseres Bauernstandes. Für uns einfache Zuschauer gibt es da nur noch eine Lösung, ab nach Urnäsch, diesen Landwirten ein Hoch, Hoch, Hoch!