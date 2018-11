Leserbrief Kinder sollen sich bewegen – auch einmal ohne Aufsicht Purzelbäume schlagen lohnt sich, Ausgabe vom 19. November. Sonja Zünd, Altstätten, Primarlehrerin und Mutter zweier schulpflichtiger Kinder

Eine Studie mehr, in der motorische Defizite bei Kindern festgestellt werden. Laut einer weiteren Studie verbringen Kinder im schulpflichtigen Alter 90 (!) Prozent ihrer Zeit sitzend oder liegend. Einen grossen Teil der 90 Prozent dürfte dabei wohl auf die Schule fallen, die auch gleich in die Verantwortung gezogen wird. Jedoch werden nicht Kletterverbote auf Bäume in Frage gestellt, oder über mehr (hausaufgaben-) freie Zeit, um auf Bäume zu klettern, diskutiert. Nein! Das Lehrpersonal soll «den Förderbedarf der Kinder besser erkennen und aufbauend gezielte Bewegungsaufgaben mit ihnen durchführen».

Vielleicht muss man dafür halt dann die letzten Pausen opfern, oder die Stundentafel erhöhen. Denn die Lehrpläne quellen bereits heute über mit weiteren Inhalten, wo die Schule Gesellschaftsprobleme richten soll. Empfohlen wird auch, Eltern sollten ihre Kinder mindestens drei Stunden pro Tag herumtoben lassen. Im gleichen Atemzug wird erwähnt, dass Fernseher, Computer und Tablets zwar bis 2 Jahre nicht zu empfehlen seien, danach aber «erzieherisch wertvoll» sein können.

Sollen sie darauf vielleicht den Purzelbaum üben? Müssen wir hausgemachte Probleme wirklich teuer und aufwendig therapieren? Oder sollten nicht einfach Kinder wieder unbeaufsichtigt und ungesichert Bewegungserfahrungen machen dürfen in Wald und an Bächen? Oder mindestens auf Spielplätzen, die nicht durch tausend Sicherheitsmassnahmen jeden Anreiz für herausfordernde Bewegung verloren haben?

Ja, Purzelbäume schlagen würde sich wirklich lohnen – aber bereits vor der Schulzeit, ohne Aufsicht und gezielte Förderung. Denn hätten Kinder wieder mehr Zeit, Kind zu sein, würden sie sich kompetent selber fördern. Oder hat je ein gesundes Kind ein Förderprogramm benötigt, um zum Beispiel gehen zu lernen?