Leserbrief Kinder brauchen Stabilität Andrea Dreszig-Tribelhorn, Waldkirch

Einmal mehr wird uns Eltern von wirtschaftlichen und feministischen Kreisen vorgegaukelt, dass Vereinbarkeit von Familie und Beruf nur eine Sache der Organisation sei beziehungsweise mit der Unterstützungswilligkeit durch Staat und Arbeitgeber problemlos möglich sein sollte. Ich behaupte, dass dies eine Lüge ist. Wenn man Kinder bekommt, ändert sich das Leben jedes Paares und im Speziellen jeder Frau ganz einschneidend.

Man wird Abstriche machen müssen, ob man will oder nicht. Bei den schlaflosen Babynächten angefangen, über Schulschwierigkeiten bis zu den finanziellen und Karriere betreffenden Einschränkungen. Das ist einfach Fakt, und wenn man das nicht will, wäre es ehrlicher, keine Kinder zu haben, denn auf ihrem Buckel wird das meiste nachher ausgetragen. Sie sind das schwächste Glied in der Kette. Es ist eine eindrückliche und herausfordernde Aufgabe, Kinder in ihrem Aufwachsen zu begleiten, speziell in unserer sehr komplexen Welt. Stabilität, Geborgenheit und Verlässlichkeit sind wichtigste Voraussetzungen dafür.

Warum wird nun von Müttern verlangt, dass sie neben diesem so wichtigen Beruf, auch noch Vollzeit erwerbstätig sein sollen, weil der Wirtschaft dieses «Potenzial» angeblich fehlt? Ich finde das eine Frechheit und Anmassung und staune, dass sich niemand wehrt, denn unseren Kindern fehlen so ihre wichtigsten Bezugspersonen, die Mütter. Ich behaupte sogar, dass den Eltern schleichend die Kinder weggenommen werden, alles unter dem Deckmantel «Vereinbarkeit von Familie und Beruf». Von den von Erwerbsarbeit belasteten Paarbeziehungen will ich hier gar nicht schreiben.

Liebe Mütter, wehrt euch und lasst das nicht zu. Wir machen wertvollste Arbeit für die zukünftige Gesellschaft! Sorgt selbst für eure Kinder. Wenn sie erwachsen sind, werden sie dankbar dafür sein, dass ihr in sie investiert habt. Von meinen erwachsenen Kindern habe ich diesen «Lohn» bereits erhalten.