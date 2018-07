Leserbrief Keine Scheu vor Publikum Zwei Leserbriefe zur 1.-August-Rede in Baar.

Baar feiert jedes Jahr am 1. August bei gemütlichem Beisammensein den Nationalfeiertag der Schweiz. Natürlich darf dabei die obligate 1.-August-Rede nicht fehlen. Dass diese mit der Einladung von Frau Schwindt, Personalleiterin bei Glencore, in diesem Jahr nicht ganz unumstritten ist, liegt wohl auf der Hand. Was mich allerdings gestört hat, ist die Aussage unseres Gemeindepräsidenten, dass es nicht einfach sei, eine Frau zu finden, die vor mehreren Hundert Leuten redet. Ich erinnere mich immer wieder gerne daran, wie ich damals als 16-Jährige die Chance erhielt, als Mitglied des Jugendrats, die 1.-August-Rede in Baar zu halten. Es war eine Erfahrung, die mich motiviert und bis heute positiv geprägt hat. Und ich bin überzeugt, dass es in Baar einige interessante und engagierte Frauen gibt, aus verschiedenen Bereichen wie Sport, Kultur oder Wirtschaft, die sich nicht scheuen würden, vor grossem Publikum zu sprechen.

Isabel Liniger, SP-Kantonsratskandidatin, Baar

Schon seit längerem entsteht für mich der Eindruck, dass die in meinen Augen doch sehr umstrittene Firma Glencore die Gunst der Zuger Bevölkerung kaufen will. Dies mit Sponsoring von grösseren und kleineren Freizeitanlässen. Dass aber nun die Personalverantwortliche von Glencore als Festrednerin an die 1.-August-Feierlichkeiten in Baar eingeladen worden ist, das finde ich äusserst unsensibel und bedenklich. In unserer Region wirbt die Firma Glencore für ein sauberes, grosszügiges Image. Was würden wohl die ausgebeuteten Betroffenen in den Abbaugebieten der Glencore-Rohstoffe dazu sagen?

Gaby Knobel, Cham