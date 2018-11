Leserbrief Keine Hörner, weniger Unfälle Leserbrief zur Hornkuh-Initiative vom 25. November. Egon Scherrer, Egnach, Kantonsrat

Es wird von Ethik gesprochen, und es sei eine Tierquälerei, darum braucht es diese Hornkuh-Initiative. Aber dass die Enthornung unter Betäubung und in jungen Jahren beim Tier erfolgt und dass für den Landwirt, der täglich mit diesen Tieren arbeitet, auch für die Tiere selbst, der Unfallfaktor durch eine Hornverletzung merklich reduziert ist, ist eine Tatsache. Es gibt genetisch hornlose Rassen, auch diese Tiere führen ein glückliches und friedliches Leben.

Es geht nur darum, einfach mehr Geld vom Staat zu beziehen. Wenn es nicht so wäre, warum vermarkten die innovativen Befürworter der Initiative diese Milch und das Fleisch nicht zu einem höheren Preis? Es wird im Verfassungstext nur von Kühen und Ziegen gesprochen, die Schafe wurden einfach vergessen. Da sieht man das Eigeninteresse, das dahintersteht. Im privaten Bereich werden Hamster und Kanarienvögel in Wohnungen in Käfigen gehalten. Es werden Katzen und Hunde kastriert, egal ob sie jung oder ausgewachsen sind.

Ich frage mich, wo bleibt hier der Aufschrei von Ethik und Tierquälerei? Ist das egal? Darum ein klares Nein am 25. November zur Hornkuh-Initiative.