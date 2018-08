Leserbrief Keine «Fake News», sondern «No News» Leserbrief zum Artikel «Pfarrer gesucht, aber nicht gefunden» in der Ausgabe der Zuger Zeitung vom 14. August.

Als aktives Mitglied der katholischen Kirchgemeinde und Pfarreirat in Unterägeri hat es mich überrascht, wie viel Platz und Tinte dem Artikel vom 14. August gewidmet wurde. Im Grunde genommen hätte der ganze Artikel auf einen Satz reduziert werden können: «Einer wollte einen Priester, aber es gab keinen.» Ist das Sommerloch so gross, dass dieses Thema eine halbe Seite in Anspruch nehmen muss?

Wahrscheinlich gibt es zwar andere, die gerne einen Priester als Gemeindeleiter hätten, aber der Priestermangel in der katholischen Kirche ist bekannt, und er macht auch nicht vor dem Pastoralraum Zug Berg halt. Die Aufgaben eines Gemeindeleiters sind vielfältig und schliessen Themen wie Verwaltung, Personalführung und vieles mehr ein. Diese müssen nicht von einem geweihten Priester erledigt werden. Er muss vor allem die Heilige Messe feiern und die Sakramente spenden. Auch die Diakon- beziehungsweise Priesterweihe ist ein Sakrament. Es widerspiegelt die abnehmende kirchliche Sozialisation in der Gesellschaft, wenn es im Artikel steht: «Für einige, die sich tatsächlich eine Priesterweihe holen, sei der Beitritt zu einem Orden attraktiver als die Leitung einer Pfarrei.» Keiner «holt sich» eine Priesterweihe. Sie ist ein Sakrament, das vom Bischof gespendet wird.

Im konkreten Fall hat der Auswahlprozess funktioniert wie vorgesehen: Das Ordinariat hat eine Vorwahl getroffen und die geeigneten Bewerbungen an die Wahlkommission der Gemeinden weitergeleitet. Am vergangenen Sonntag wurde in guter demokratischer Manier über die Neubesetzung der Gemeindeleitung abgestimmt. Die Wahlkommission, zu der ich nicht gehörte, hat seine Aufgabe erfüllt. Wie die Entscheidung am Sonntag ausfällt, wäre unter Umständen einen Artikel in der «Zuger Zeitung» wert, aber nicht was bisher beschrieben wurde.

Der Artikel war keine «Fake News» sondern schlicht und einfach «No News».

John Harris, Unterägeri