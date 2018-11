Leserbrief Keine Alternativen erwähnt Initiative gegen Tierversuche ist am Ziel, Ausgabe vom 6. November. Adrian Meier, Altstätten

Vom ethischen Standpunkt sind wirklich alle Tierversuche abzulehnen, denn Tiere sind eigentlich nicht hier, um uns als Versuchskaninchen zu dienen. Aber ob Forschung so noch möglich ist? Die Initianten betonen schon immer wieder, dass es ohne Tierversuche noch bessere Forschung geben sollte. Aber Alternativen haben sie jedenfalls in diesem kurzen Bericht keine erwähnt. Darum muss man sehr gut prüfen, ob man einer so weitgehenden Initiative zustimmen kann, auch wenn man es den Tieren sehr gönnen würde.