Leserbrief Jeder soll seine Meinung offen kundtun können Zum Leserbrief «Eine Zumutung» in der Ausgabe vom 8. August

Rolf Lüscher aus Rotkreuz empfindet meine Kommentare als Zumutung, da er sicher ein riesiges Spektrum an Wissen und Können zu bieten hat.

Da ich als Bub auf dem Bauernhof schon einiges mitbekam, bevor ich eine Mechanikerlehre absolvierte, um dann in die Elektronik zu wechseln, gehe ich davon aus, dass er wie ich Werkzeuge herstellen kann, Radios bauen und reparieren. Natürlich kann er sicher auch Nähmaschinen bedienen wie auch sämtliche Computerprogramme wie ich, um zwei Fotobücher zu produzieren. Er kann auch die uralte Sütterlin-Schrift entziffern für die Stammbaumforschung.

Ich stelle ihn mir vor als Vorbild (klaren Kopf), welcher nie gekifft oder getrunken hat wie ich und brav seine Steuern (nicht wenig) bezahlt hat wie ich (natürlich auch Militär geleistet hat). Wie ich hat er nie einen Unfall oder Krankheitskosten verursacht. Ich gehe zudem davon aus, dass er wie ich ohne Architekten ein Haus am Hang gebaut hat.

Da ich mich für so vieles interessiere (unter anderem auf dem Nordpol gearbeitet habe) und vielleicht der einzige bin in der Gegend mit Regenwasser-Tanks für die Spülung würde es mich freuen, wenn Herr Lüscher auch zur Feder greifen würde mit aufregenden Themen, welche nicht so langweilig sind wie meine.

Tony Stocklin, Steinhausen

Herr Rolf Lüscher, wenn sie die Leserbriefe von Michel Ebinger nicht mögen, steht es ihnen frei, diese einfach zu ignorieren und nicht zu lesen.

Es gibt viele Leser, die interessieren die kritischen Meinungen von Michel Ebinger – den ich übrigens persönlich nicht kenne – und wie er die aktuellen Themen und das Zeitgeschehen subjektiv sieht. Ich bin nicht mit allen Leserbriefen von Michel Ebinger einverstanden, seine Leserbriefe sind aber sehr fundiert und mit geschichtlichem Hintergrund dargestellt – ich lese diese gern.

Ein wichtiges Gut in der Schweiz ist die Pressefreiheit und dass jeder seine Meinung offen kundtun kann, so wie sie und ich es mit meinem Leserbrief tun.

Mit Ihrem Vorschlag, Leserbriefe zu selektieren oder zu unterbinden, verletzen Sie ein schweizerisches Recht der freien Meinungsäusserung im gröbsten Masse – so nicht.

Hanspeter Heierli, Rotkreuz