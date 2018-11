Leserbrief «Ja zur direkten Demokratie» Leserbrief zur Selbstbestimmungs-Initiative vom 25. November. Hermann Lei, Frauenfeld, Kantonsrat SVP

Es geht um die wichtigste politische Frage überhaupt im Staat: Wer regiert bei uns in der Schweiz? Die Antwort wäre eigentlich klar: Volk und Kantone, so steht es in unserer Bundesverfassung. In den letzten Jahren ist das aber immer weniger der Fall, das Volk wird als Störenfried empfunden, Initiativen werden nicht umgesetzt, unter Berufung auf angeblich höheres internationales Recht.

Die Selbstbestimmungs-Initiative will eine Rückkehr zum Zustand vor 2012, nichts anderes. Schon vor 2012 war die Schweiz ein Rechtsstaat, hat die Menschenrechte und Verträge eingehalten. Kein anderes Land der zivilisierten Welt hingegen kennt einen generellen Vorrang von fremden Recht, kein Land akzeptiert verfassungswidrige fremde Richterentscheide.

Gerade für die Schweiz mit ihrer direkten Demokratie steht daher viel auf dem Spiel. Und zwar für alle Menschen in diesem Land, welche hier mitbestimmen wollen. Ein Ja zur Selbstbestimmungs-Initiative ist ein Ja zur direkten Demokratie.